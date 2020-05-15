中國財經

上證指數午後維持靠穩，現升3點。

上證指數現報2874點，升3點或0.14%，最高見2884點，升13點或0.48%，成交2030.96億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11001點，升39點或0.36%，高見11039點，升77點或0.71%，成交3151.95億元。

滬深300指數報3921點，跌3點或0.09%；創業板指數報2131點，升13點或0.66%。

各板塊普遍向上，半新股漲逾3%；房地產、有色金屬、化工股升逾1%；煤炭、金融、鋼鐵、電力股靠穩；水泥、石油股偏軟。