國家統計局公布，4月發電量5543億千瓦時，按年增長0.3%，上月為跌4.6%。
今年首4個月，發電量2.14萬億千瓦時，按年跌5%。
4月，火電增速由負轉正，水電降幅擴大，風電增速回落，核電、太陽能發電增速加快。其中，火電按年增長1.2%，上月為跌7.5%；水電跌9.2%，降幅比上月擴大3.3個百分點；風電增長1.2%，增速比上月回落16.9個百分點；核電增長10.7%，加快3.8個百分點；太陽能發電增長12.3%，加快3.7個百分點。
今日 10:27 中國財經
國家統計局公布，4月發電量5543億千瓦時，按年增長0.3%，上月為跌4.6%。
今年首4個月，發電量2.14萬億千瓦時，按年跌5%。
4月，火電增速由負轉正，水電降幅擴大，風電增速回落，核電、太陽能發電增速加快。其中，火電按年增長1.2%，上月為跌7.5%；水電跌9.2%，降幅比上月擴大3.3個百分點；風電增長1.2%，增速比上月回落16.9個百分點；核電增長10.7%，加快3.8個百分點；太陽能發電增長12.3%，加快3.7個百分點。
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