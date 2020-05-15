中國財經

中國4月份工業增加值回升，並好於預期，固定資產投資及零售跌幅亦較上月收窄，但表現遜預期。

國家統計局公布，4月份，全國規模以上工業增加值按年增長3.9%，高於市場預期的增長1.5%，3月份為下跌1.1%。首4個月，規模以上工業增加值跌4.9%，亦好過市場預期的跌5.4%，跌幅比首3個月收窄3.5個百分點。

首4個月，全國固定資產投資13.68萬億元(人民幣‧下同)，按年跌10.3%，略遜於市場預期的跌10%，跌幅比首3個月收窄5.8個百分點。全國房地產開發投資3.31萬億元，跌3.3%；基礎設施投資跌11.8%。

4月份，社會消費品零售總額2.82萬億元，按年跌7.5%，降幅比3月份收窄8.3個百分點，遜於市場預期的跌6%。首4個月，社會消費品零售總額10.68萬億元，按年跌16.2%，亦遜於市場預期的跌15.6%，跌幅比首3個月份收窄2.8個百分點。

4月全國城鎮調查失業率為6%，比3月份上升0.1個百分點。

國家統計局表示，總的來看，4月份主要經濟指標有所改善，中國經濟運行正逐步向常態化復甦。同時也要看到，當前境外疫情仍在擴散蔓延，國內經濟穩定復甦仍面臨諸多挑戰。

國統局稱，在疫情防控常態化前提下，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，扎實做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，有效擴大國內需求，着力助企紓困，穩住經濟基本盤，力促經濟平穩健康發展，確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。