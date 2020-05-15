內地開市上升，上證指數高開10點。
上證指數開市報2880點，升10點或0.36%；現報2883點，升12點或0.45%。
深成指開市報11013點，升51點或0.47%；現報11024點，升62點或0.57%。
滬深300指數開市報3941點，升15點或0.41%；創業板指數開市報2128點，升11點或0.53%。
各板塊幾乎全線走高，半新股升逾1%；金融、房地產、有色金屬、水泥、化工、電力、煤炭、石油、鋼鐵股靠穩；僅得紡織機械股偏軟。
今日 09:35 中國財經
內地開市上升，上證指數高開10點。
上證指數開市報2880點，升10點或0.36%；現報2883點，升12點或0.45%。
深成指開市報11013點，升51點或0.47%；現報11024點，升62點或0.57%。
滬深300指數開市報3941點，升15點或0.41%；創業板指數開市報2128點，升11點或0.53%。
各板塊幾乎全線走高，半新股升逾1%；金融、房地產、有色金屬、水泥、化工、電力、煤炭、石油、鋼鐵股靠穩；僅得紡織機械股偏軟。
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