中國財經

內地開市上升，上證指數高開10點。

上證指數開市報2880點，升10點或0.36%；現報2883點，升12點或0.45%。

深成指開市報11013點，升51點或0.47%；現報11024點，升62點或0.57%。

滬深300指數開市報3941點，升15點或0.41%；創業板指數開市報2128點，升11點或0.53%。

各板塊幾乎全線走高，半新股升逾1%；金融、房地產、有色金屬、水泥、化工、電力、煤炭、石油、鋼鐵股靠穩；僅得紡織機械股偏軟。