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人民銀行、銀保監會等四部委發布金融支持粵港澳大灣區建設的意見稱，支持粵港澳三地機構合作設立人民幣海外投貸基金，納入人民幣海外基金業務統計；支持發展離岸人民幣業務，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐地位，支持香港開發更多離岸人民幣、大宗商品及其他風險管理工具。

新聞稿指出，開展本外幣合一的跨境資金池業務試點，探索擴大跨境轉讓的資產品種，並納入全口徑跨境融資宏觀審慎管理；支持粵港澳大灣區內地銀行在宏觀審慎框架下，向港澳地區的機構或項目發放跨境貸款。

意見稱，有序推進粵港澳金融市場和金融基礎設施互聯互通。逐步開放港澳人民幣清算行參與內地銀行間拆借市場。優化完善「滬港通」、「深港通」和「債券通」等金融市場互聯互通安排。

同時，探索建立跨境理財通機制。支持粵港澳大灣區內地居民通過港澳銀行購買港澳銀行銷售的理財產品，以及港澳居民通過粵港澳大灣區內地銀行購買內地銀行銷售的理財產品。

探索建立與粵港澳大灣區發展相適應的賬戶管理體系。研究建立與粵港澳大灣區發展相適應的本外幣合一銀行賬戶體系，促進跨境貿易、投融資結算便利化。開展港澳居民代理見證開立個人Ⅱ、Ⅲ類銀行結算賬戶試點，優化銀行賬戶開戶服務。

另外，允許港澳機構投資者通過合格境外有限合夥人(QFLP)參與投資粵港澳大灣區內地私募股權投資基金和創業投資企業。有序推進合格境內有限合夥人(QDLP)和合格境內投資企業(QDIE)試點，支持內地私募股權投資基金境外投資。



