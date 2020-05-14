中國財經

深交所發布公告，樂視網股票終止上市。

深交所表示，樂視網因2018年度期末淨資產為負值，該股自去年5月13日起暫停上市。今年4月27日，樂視網披露的2019年度的淨利潤、扣除非經常性損益後的淨利潤、期末淨資產均為負值，且財務會計報告被大華會計師事務所出具保留意見的審計報告，觸及上市規則規定的股票終止上市情形，因此決定終止其上市。

深交所稱，作出樂視網股票終止上市的決定後15個交易日屆滿的次一交易日(即6月5日)起，該股股票交易進入退市整理期。