中國財經

中國商務部公布，4月實際使用外資(FDI)為703.6億元(人民幣．下同)，按年增長11.8%，折合101.4億美元，按年增長8.6%。此乃得益於一批重點外資項目陸續簽約落地，以及低基數效應，使上月FDI出現正增長。

今年首4個月累計，受新冠肺炎疫情影響，全國實際使用外資2865.5億元，按年下降6.1%，折合413.4億美元，按年下降8.4%，比首季降幅收窄4.7個百分點。

商務部新聞發言人高峰指出，一系列穩外資政策措施着力加強投資促進和保護，外商投資信心不斷增強，一批重點外資項目陸續簽約落地，加之去年同期基數較低，中國4月實際使用外資實現正增長。

商務部指出，對於今年整體的外貿形勢，由於疫情對全球經濟貿易和全球產業鏈供應鏈帶來的巨大衝擊，不確定、不穩定因素明顯增多，內地外貿發展面臨的風險挑戰依然十分嚴峻，全年下行壓力加大，特別是中小外貿企業和勞動密集型行業受到的影響可能更大。

高峰又稱，全球疫情形勢依然嚴峻，全球跨國直接投資仍然處於嚴重低迷狀態，今年吸收外資形勢依然嚴峻複雜，穩住外貿外資基本盤的壓力依然很大。下一步，將進一步做好招商、安商、穩商工作，不斷增強外商在華長期投資經營的信心。

今年1至4月，高技術產業實際使用外資按年增長2.7%。其中，訊息服務、電子商務服務、專業技術服務按年分別增長46.9%、73.8%和99.6%。

期內，主要經濟體和區域中，「一帶一路」沿線國家實際投入外資金額按年增長7.9%；東盟實際投入外資金額按年增長13%；歐盟實際投入外資金額按年下降29.1%。

另外，高峰透露，根據2020年二十國集團(G20)主席國沙地阿拉伯安排，G20貿易部長周四晚將舉行第二次應對新冠肺炎特別視頻會議。將重點落實G20領導人應對新冠肺炎特別峰會共識，討論採取經貿領域集體行動，共同應對疫情對全球產業鏈供應鏈衝擊，推動世界經濟復甦。