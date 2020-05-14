中國財經

A股午後持續走跌，上證指數跌24點。

上證指數現報2873點，跌24點或0.86%，最低見2870點，跌27點或0.95%，成交1911.42億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10977點，跌97點或0.88%，低見10964點，跌109點或0.99%，成交3033.63億元。

滬深300指數報3928點，跌39點或1%；創業板指數報2120點，跌19點或0.93%。

各板塊普遍下滑，水泥股挫逾2%；金融、石油、電力股跌逾1%；煤炭、房地產、化工、鋼鐵、有色金屬股偏軟；半新股升逾1%。