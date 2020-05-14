中國財經

A股早段續下跌，上證指數跌17點。

上證指數現報2881點，跌17點或0.59%，最低見2876點，跌22點或0.76%，成交1016.05億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11012點，跌61點或0.56%，低見10985點，跌89點或0.81%，成交1680.78億元。

滬深300指數報3940點，跌27點或0.69%；創業板指數報2128點，跌11點或0.55%。

各板塊普遍疲弱，水泥股跌逾1%；金融、石油、電力、煤炭、化工、房地產、有色金屬股偏軟；半新股升逾2%；鋼鐵股靠穩。