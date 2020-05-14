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特朗普延長禁令 限制美企採購華為及中興電訊設備

美國總統特朗普宣布，將去年5月簽署的一項行政命令延長一年。外界相信，特朗普是針對中國華為及中興通訊(00763)，禁止美國公司使用這兩間企業的電訊設備。

特朗普:「有錢人」唱衰股市 莫非想混水摸魚



美國華爾街多位重量級人物唱淡美股，認為估值偏高，風險回報十分差。特朗普稱，一些所謂「有錢人」唱衰股市，莫非想製造市場波動而謀利。特朗普又相信聯儲局未來會實施負利率，又認為主席鮑威爾的表現有改善。

鮑公稱經濟持續弱 道指收市挫逾500點



鮑威爾稱，新冠肺炎疫情令美國經濟面對嚴重下行風險，可能長時間維持疲弱，但表明不考慮負利率。消息拖累道指周三曾瀉697點或2.93%，收市仍插516點或2.17%，早段則一度收窄跌幅至55點。標指反覆跌1.75%。納指一度挫2.8%，收市仍跌1.55%。美國運通股價下滑6.15%，摩根大通及高盛都挫逾3%。

美加政府擬延長旅遊禁令至6月21日



路透消息稱，因應新冠肺炎疫情蔓延，美國與加拿大磋商後同意，對於非必要的旅行，禁令限期將延長至6月21日。

世衞指新冠病毒可能永不消失



世衞緊急計劃主管Mike Ryan警告，新冠肺炎可能像愛滋病般，不會永遠消失。他促請各國付出更大努力應對疫情。

外圍焦點簡訊

￭ 思科第三季盈利28億美元；每股經調整盈利勝預期，收入跌8%。

￭ 美國FBI：中國政府黑客試圖偷取新冠肺炎疫苗研究資料。

￭ 美國聯邦退休儲蓄投資委員會無限期押後投資中資股。

￭ 利率期貨市場估計，聯邦基金利率明年首季結束前跌至負0.5厘。

￭ 美滙指數尾段報100.22，升0.29%；兌歐羅升0.27%。

￭ 市場揣測聯儲局最終或須實施負利率，紐約期金高收0.6%，每盎斯報1716.4美元。

￭ EIA美國上周原油庫存意外減少74.5萬桶，紐約期油收市仍跌1.9%，布蘭特期油挫2.6%。

￭ 歐央行執委連恩：歐羅區通脹有降至負值風險。

￭ 歐盟倡逐步重開成員國之間邊境，冀夏季恢復旅遊活動。

￭ 泛歐Stoxx 600收市挫1.94%。英德法國分別跌1.51%、2.56%、2.85%。

￭ 意甲全部20支球隊同意，6月13日以閉門形式重開聯賽。意大利衞生部表明，只要出現一宗病例，都會叫停聯賽球季。

￭ 日本4月近750家企業破產，疫情衝擊超過2008年4月雷曼事件。

金市動盪 滙控單日錄逾15億虧損



國際黃金市場在3月動盪，外電引述滙控(00005)一份文件稱，在3月金價大波動期間，滙控單日虧損高達約2億美元(約15.6億港元)，造成虧損原因是買賣價差異常擴闊。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23848點，較昨日恒指收市低水332點。

￭ ADR港股比例指數報24169點，較香港收市低11點。

￭ 華潤電力(00836)首4個月售電量按年降7.1%。

￭ 卜蜂國際(00043)首季盈利按年增2.19倍，派特別息0.8仙。

￭ 益華(02213):與綠科(00195)主席簽諒解備忘錄，預期獲認購逾60%股權。

￭ 本港新增3宗確診，其中2宗屬本地個案。一名住梨木樹邨66歲女子，及其5歲孫女同告確診；據悉無病徵的丈夫亦初步確診。