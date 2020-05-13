中國財經

上證指數早段跌幅收窄，現跌5點。

上證指數現報2886點，跌5點或0.18%，最低見2875點，跌16點或0.55%，成交970.49億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11013點，跌2點或0.02%，低見10954點，跌60點或0.55%，成交1621.1億元。

滬深300指數報3948點，跌11點或0.3%；創業板指數報2131點，升7點或0.34%。

各板塊個別發展，水泥股跌逾1%；金融、煤炭、石油、房地產、電力股偏軟；半新股漲逾2%；有色金屬、化工股靠穩。