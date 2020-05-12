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今日 14:22 中國財經

滬指午後受壓 房產水泥股挫逾1%

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上證指數午後維持走低，現跌9點。

上證指數現報2885點，跌9點或0.31%，最低見2871點，跌23點或0.81%，成交1956.61億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10966點，跌2點或0.02%，低見10871點，跌97點或0.89%，成交2950.62億元。

滬深300指數報3952點，跌8點或0.2%；創業板指數報2114點，升11點或0.55%。

各板塊普遍走軟，石油、房地產、水泥股挫逾1%；有色金屬、化工、金融、鋼鐵、煤炭股偏軟；半新股升逾2%；電力股靠穩。

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