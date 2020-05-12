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澳洲貿易部長伯明罕(Simon Birmingham)表示，中國決定禁止從澳洲四家最大的牛肉加工企業進口牛肉，但這並非對澳洲政府要求就新冠病毒源頭進行獨立調查做出的回應。

目前，中澳關係明顯惡化。澳洲四家牛肉加工企業包括Kilcoy Pastoral Company、JBS的Beef City和Dinmore加工廠，以及Northern Cooperative Meat Company，因標籤問題而被禁止向中國出口牛肉。

伯明罕認為，這不是中國對澳洲要求調查新冠病毒來源實施的報復。