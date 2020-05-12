中國財經

中國通脹持續放緩。國家統計局公布，4月居民消費價格指數(CPI)按年上升3.3%，較3月回落1個百分點，亦低於市場預期的3.7%，為2019年9月以來新低。

按年比，食品價格上漲14.8%，非食品價格上漲0.4%。按月比，4月CPI下降0.9%。其中，食品價格下降3%，非食品價格下降0.2%。

4月份，食品煙酒類價格按年上漲11.3%，影響CPI上漲約3.39個百分點。食品中，畜肉類價格上漲66.7%，影響CPI上漲約2.97個百分點，其中豬肉價格上漲96.9%，影響CPI上漲約2.36個百分點；而鮮果價格下降10.5%，影響CPI下降約0.21個百分點；鮮菜價格下降3.7%，影響CPI下降約0.1個百分點；蛋類價格下降2.7%，影響CPI下降約0.02個百分點。

上月，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下降3.1%，遜於3月的跌幅1.5%和預估跌幅2.6%，且為2016年4月以來最低，當月下跌3.4%。期內，PPI按月下降1.3%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟稱，國內新冠肺炎疫情防控向好的態勢進一步鞏固，生產生活秩序加快恢復。

她又稱，據測算，4月CPI的3.3%升幅中，去年價格變動的翹尾影響約為3.2個百分點，新漲價影響約為0.1個百分點。1至4月，平均CPI比去年同期上漲4.5%。