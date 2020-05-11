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中國銀行(03988)已公開「原油寶」事件的和解協議，內媒報道，內地兩家律師團隊分別宣布終止代理中行「原油寶」案。

「原油寶」事件曝光後，內地多家律師行與「原油寶」的投資者接洽，其中介入較深入的包括北京德和衡(上海)律師事務所(下稱德和衡)黃夢奇律師團隊，以及北京威諾律師事務所(下稱威諾)楊兆全團隊。

報道指，德和衡律師黃夢奇團隊接洽的「原油寶」投資者超過1000名；威諾律師楊兆全則在微博持續更新事件進展，並曾於上周四(7日)在其微博轉發投資者「致中國銀行總行的公開信」，該公開信目前已刪除。

有「原油寶」投資者透露，上述兩個律師團隊分別在投資者群組宣布終止代理。

根據「原油寶」投資者提供的截圖，德和衡黃夢奇表示，鑑於有人近期不斷在群組發布與法律無關的不良訊息，集團因各方面原因無法完成審批，因此無法為「原油寶」投資者獲得正式的《出庭函》。威諾楊兆全表示，鑑於各方面情況，決定終止對「原油寶」案件的代理。

據悉，中行就「原油寶」事件，今日在旗下手機銀行公開和解協議，有相關投資者在登錄時發現協議。而根據線上、線下兩個版本的和解協議，其主要條款和補償比例沒有分別，均包括由中行承擔負價虧損、歸還扣劃保證金、補償20%持倉本金。