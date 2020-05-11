中國財經

上證指數早段靠穩，現升7點。

上證指數現報2902點，升7點或0.26%，最高見2914點，升18點或0.65%，成交1211.13億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11031點，升30點或0.28%，高見11096點，升94點或0.86%，成交1870.09億元。

滬深300指數報3979點，升16點或0.41%；創業板指數報2115點，跌10點或0.48%。

各板塊個別發展，半新股漲逾5%；水泥股升逾3%；煤炭、化工、金融、鋼鐵股靠穩；有色金屬、電力、房地產、石油股偏軟。