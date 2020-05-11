中國財經

內地股市開市上升，上證指數高開6點，收復2900點關口。

上證指數開市報2901點，升6點或0.22%；現報2905點，升10點或0.36%。

深成指開市報11053點，升52點或0.47%；現報11080點，升79點或0.72%。

滬深300指數開市報3974點，升11點或0.28%；創業板指數開市報2137點，升12點或0.6%。

各板塊普遍向好，半新股漲逾4%；水泥、煤炭、化工、房地產、電力、金融、鋼鐵、石油股靠穩；有色金屬股偏軟。