內地股市開市上升，上證指數高開6點，收復2900點關口。
上證指數開市報2901點，升6點或0.22%；現報2905點，升10點或0.36%。
深成指開市報11053點，升52點或0.47%；現報11080點，升79點或0.72%。
滬深300指數開市報3974點，升11點或0.28%；創業板指數開市報2137點，升12點或0.6%。
各板塊普遍向好，半新股漲逾4%；水泥、煤炭、化工、房地產、電力、金融、鋼鐵、石油股靠穩；有色金屬股偏軟。
今日 09:43 中國財經
內地股市開市上升，上證指數高開6點，收復2900點關口。
上證指數開市報2901點，升6點或0.22%；現報2905點，升10點或0.36%。
深成指開市報11053點，升52點或0.47%；現報11080點，升79點或0.72%。
滬深300指數開市報3974點，升11點或0.28%；創業板指數開市報2137點，升12點或0.6%。
各板塊普遍向好，半新股漲逾4%；水泥、煤炭、化工、房地產、電力、金融、鋼鐵、石油股靠穩；有色金屬股偏軟。
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