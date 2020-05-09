中國財經

中國商務部表示，疫情防控推進，企業復工復產逐步達正常水平，但境外疫情擴散蔓延並沒有得到有效遏制，國際市場需求嚴重萎縮，國際產業鏈供應鏈受嚴重衝擊，不確定性、不穩定性因素顯著增多，中國外貿面臨的形勢仍然十分嚴峻，外貿下行壓力依然較大。

商務部指出，首4個月，受疫情影響，內地進出口總額9.07萬億元(人民幣‧下同)，下降4.9%。其中，出口4.74萬億元，下降6.4%；進口4.33萬億元，下降3.2%；貿易順差4157億元，減少30.4%。

從市場看，首4個月對新興市場出口好於傳統市場。對新興市場出口下降2.2%，對傳統市場出口下降10.4%。

民營企業出口表現好於整體。民營企業出口下降2.7%，降幅好於整體3.7個百分點。國有企業、外資企業出口分別跌6.5%、10.7%。

從主要出口商品看，機電產品佔比提升。機電產品出口下降5.9%，好於整體0.5個百分點；服裝、玩具等七大類勞動密集型產品出口下降10.2%。另外，口罩、防護服等防疫物資出口快速增長，帶動紡織品出口增長5.9%。

一般貿易出口下降6.3%，加工貿易出口下降10.9%，跌幅較一季度收窄8.2個百分點。

進口降幅擴大，1至4月進口下降3.2%，降幅較首季擴大2.5個百分點。原油、天然氣、成品油進口跌7.4%、13.7%、25.7%；集成電路、鐵礦砂、煤炭進口分別增長14%、15.9%、20.6%。