中國財經

中美高級經貿官員稱應加強經濟和衞生合作，人民幣兌美元在岸價(CNY)收升121點子，至逾一周新高，中段一度挑戰7.07，高見7.0702。

人民幣兌美元收報7.0792，較上日下午4時30分收報7.0913，升121點子或0.17%；較晚上11時30分最後成交價7.085，走強58點子。

離岸價(CNH)早段高見7.0812，截至香港時間下午5時44分，離岸價報7.0873，在岸價報7.0757。

官方今日開出的中間價報7.0788，較上日7.0931，升143點子或0.2%。

交易員指出，美滙指數跌落100關口，風險偏好略有回升，且中美高層通電話討論第一階段貿易協議執行情況，部分緩解市場對雙方緊張關係的擔憂，人民幣企穩回升。

另有交易員認為，美國疫情仍在蔓延且大選連任壓力上升，不排除中美貿易戰重燃的可能；不過在特朗普有實質性舉措前，人民幣仍大概維持區間寬幅上落，明顯升貶可能性均較小。需重點關注美國非農就業數據及中美摩擦進展，若超出預期，市場避險情緒料回升。

新華社報道，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴今早應約與美貿易代表萊特希澤、財政部長努欽通話。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衞生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

美國貿易代表辦公室(USTR) 表示，美中「完全期待」及時履行協議規定的義務，將通過電話會議繼續定期舉行會議。