中國財經

中美經貿官員稱應加強宏觀經濟和公共衞生合作，A股反覆上升。上證指數高收23點，2900點關口得而復失。兩市成交合計6875億元(人民幣‧下同)。

總結本周，滬指累計升1.23%，連升兩周，累計漲86點或3.09%。

上證指數今早高開11點，其後反覆走高，一度高見2903點，漲32點或1.12%，全日收市報2895點，升23點或0.83%，成交2765.63億元。

深成指亦高開高走，全日收市報11001點，漲138點或1.27%，最高見11054點，漲191點或1.76%，成交4109.02億元。

滬深300指數報3963點，升38點或0.99%；創業板指數報2125點，升18點或0.87%。

各板塊幾乎全線上揚，半新股漲逾4%；石油、化工、房地產、金融、煤炭股升逾1%；鋼鐵、有色金屬、電力、水泥股靠穩；開發區、農林牧漁股偏軟。

新華社報道，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴今早應約與美貿易代表萊特希澤、財政部長努欽通話。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衞生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

美國貿易代表辦公室(USTR) 表示，美中「完全期待」及時履行協議規定的義務，將通過電話會議繼續定期舉行會議。