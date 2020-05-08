中國財經

A股早段維持上升，深成指漲1%。

上證指數現報2887點，升16點或0.57%，最高見2890點，升19點或0.67%，成交1088.22億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10973點，升109點或1.01%，高見10998點，漲135點或1.24%，成交1750.37億元。

滬深300指數報3955點，升30點或0.77%；創業板指數報2120點，升14點或0.67%。

各板塊幾乎全線走強，半新股漲逾3%；房地產、煤炭、石油、化工、金融、鋼鐵、電力、有色金屬股靠穩；水泥股偏軟。