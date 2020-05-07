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美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)表示，不排除與中國進行新一輪的貿易談判。

蓬佩奧接受美國CNBC訪問，被問及兩國會否繼續進行貿易談判時稱，如果中國想與世界接軌，希望進行公平及對等貿易，貿易談判是對方應該選擇的方式。

蓬佩奧指出，中國如果選擇繼續奉行過往25年的貿易方式，相信美國總統特朗普不會容許中國這樣做。

特朗普前一天披露，可能就中美首階段貿易協議擬定一個進度報告。此前有媒體報道，中美兩國貿易官員將開會，討論首階段貿易協議的履行情況。