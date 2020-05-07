中國財經

中美傳出計劃最快下周通電話商討首階段貿易協議進展，人民幣兌美元在岸價(CNY)收市升46點子，至一周新高；中段一度升穿7.09，高見7.0858。

人民幣兌美元在岸價收報7.0913，較上日下午4時30分收報7.0959，升46點子或0.06%；較晚上11時30分最後成交價7.1035，走強122點子。

離岸價(CNH)早段曾升穿7.11，高見7.1015，截至香港時間下午5時45分，離岸價報7.1111，在岸價報7.0911。

官方今日開出的中間價報7.0931，較上日7.069，跌241點子或0.34%，是4月7日以來新低。

交易員指出，今日公布的中國貿易數據好於預期，且午後美元略微走弱，並有消息稱中美貿易代表將電話會談稍稍改善市場情緒，令人民幣小幅走強。

另有交易員認為，目前美國疫情仍未有效控制，而特朗普面臨大選壓力，如何做到轉移內部矛盾又不影響股市穩定，將考驗特朗普的選擇，必須警惕貿易戰重燃的可能。不過目前中美仍處於口水戰階段，估計在有實際行動前，人民幣下跌空間料有限。

中國海關總署公布，以美元計價，中國4月出口按年增長3.5%，優於市場預期下跌11%；進口按年下跌14.2%，跌幅大過市場預期跌10%。4月貿易順差453.4億美元。

另外，外電引述消息人士透露，中美最高貿易談判代表最早將於下周進行電話通話，討論首階段貿易協議進展。據悉，中國國務院副總理劉鶴將代表中方進行通話；美方代表是萊特希澤(Robert Lighthizer)。