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今日 14:25 中國財經

滬指午後續軟 水泥股升逾1%

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上證指數午後走軟，現跌3點。

上證指數現報2875點，跌3點或0.11%，最低見2864點，跌13點或0.47%，成交2212.74億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10890點，升7點或0.06%，高見10926點，升43點或0.4%，成交3305.5億元。

滬深300指數報3931點，跌4點或0.12%；創業板指數報2109點，跌不足1點或0.02%。

各板塊個別發展，半新股升4%；水泥股升逾1%；化工、鋼鐵、有色金屬、房地產股靠穩；金融、電力、煤炭、石油股偏軟。

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