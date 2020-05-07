中國財經

中國4月出口表現勝預期。

中國海關總署公布，以美元計價，中國4月出口按年增長3.5%，優於市場預期下跌11%；進口按年下跌14.2%，跌幅大過市場預期跌10%。4月貿易順差453.4億美元。

以人民幣計價，4月出口按年增長8.2%，優於市場預期下跌14.1%；進口則按年下跌10.2%，優於市場預期跌12.2%。4月貿易順差3181.5億元人民幣，增加2.6倍。

中國首4月，以美元計價，出口按年跌9%，進口按年跌5.9%，貿易順差582.3億美元，減少32.6%。人民幣計價，出口按年跌6.4%，進口按年跌3.2%，貿易順差4157億元，減少30.4%。

首4月，對東盟、「一帶一路」沿線國家進出口逆勢增長，對歐盟、美國和日本進出口下降。東盟為中國第一大交易夥伴，與東盟貿易總值1.35萬億元(人民幣‧下同)，增長5.7%；歐盟為第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值為1.23萬億元，下跌6.5%。

美國為中國第三大交易夥伴，中美貿易總值為9584.6億元，下跌12.8%，佔中國外貿總值的10.6%。其中，對美國出口7022.8億元，下跌15.9%；自美國進口2561.8億元，下跌3%；對美貿易順差4461億元，減少21.9%。

中日貿易總值下跌2.1%，其中，對日本出口下降2.2%；自日本進口下降2%。同期，對「一帶一路」沿線國家合計進出口2.76萬億元，增長0.9%，佔中國外貿總值的30.4%，比重提升1.7個百分點。