中國財經

A股早段偏軟，上證指數現跌8點。

上證指數現報2869點，跌8點或0.29%，最低見2866點，跌11點或0.41%，成交1177.04億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10871點，跌11點或0.11%，低見10849點，跌33點或0.31%，成交1876.24億元。

滬深300指數報3925點，跌11點或0.28%；創業板指數報2104點，跌6點或0.29%。

各板塊個別發展，煤炭、電力、金融、石油、有色金屬股偏軟；半新股漲近2%；水泥股升近1%；鋼鐵、房地產、化工股靠穩。