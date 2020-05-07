A股早段偏軟，上證指數現跌8點。
上證指數現報2869點，跌8點或0.29%，最低見2866點，跌11點或0.41%，成交1177.04億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10871點，跌11點或0.11%，低見10849點，跌33點或0.31%，成交1876.24億元。
滬深300指數報3925點，跌11點或0.28%；創業板指數報2104點，跌6點或0.29%。
各板塊個別發展，煤炭、電力、金融、石油、有色金屬股偏軟；半新股漲近2%；水泥股升近1%；鋼鐵、房地產、化工股靠穩。
今日 10:44 中國財經
A股早段偏軟，上證指數現跌8點。
上證指數現報2869點，跌8點或0.29%，最低見2866點，跌11點或0.41%，成交1177.04億元(人民幣‧下同)。
深成指現報10871點，跌11點或0.11%，低見10849點，跌33點或0.31%，成交1876.24億元。
滬深300指數報3925點，跌11點或0.28%；創業板指數報2104點，跌6點或0.29%。
各板塊個別發展，煤炭、電力、金融、石油、有色金屬股偏軟；半新股漲近2%；水泥股升近1%；鋼鐵、房地產、化工股靠穩。
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