中國財經

美國批評中國防控新冠病毒不力，並考慮以關稅措施報復，中國五一勞動節假期後復市，在岸人民幣(CNY)逼近7.1，收跌440點子，創逾一個月新低，中段一度低見7.0996。

人民幣兌美元在岸價收報7.0959，較上日下午4時30分收報7.0519，大跌440點子或0.62%；較晚上11時30分最後成交價7.0629，走弱330點子。

離岸價(CNH)更曾跌破7.12，低見7.1256，截至香港時間下午5時39分，離岸價報7.1166，在岸價報7.0965。

官方今日開出的中間價報7.069，較上日7.0571，跌119點子或0.17%，創4月29日以來新低。

交易員指出，中美貿易戰或重燃的預期提升了市場避險情緒，不過中間價並沒有受離岸價假期大跌影響，這部分緩解了市場不安，另外市場的結滙需求也被激發，使滙價早段大跌逾500點後收窄部分跌幅。

另有交易員認為，雖然多國開始放鬆防疫措施並逐步重啟經濟，但全球經濟復甦之路仍崎嶇，加上中美間的矛盾日漸升級，美國總統特朗普的關稅威脅加劇市場不確定性，短期人民幣仍面臨壓力。不過，兩會臨近，監管層維穩意願較強，人民幣大幅調整的空間料有限。

路透早前報道，據多名知情官員透露，美國政府正在強力推動一項倡議，欲將全球工業供應鏈撤離中國，美方正在考慮實施新關稅措施，對中國在新冠病毒疫情方面的處理過程以示懲儆。