中國財經

上證指數早段跌幅收窄，現跌9點。

上證指數現報2850點，跌9點或0.34%，最低見2830點，跌29點或1.03%，成交1304.95億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10739點，升17點或0.16%，高見10759點，升38點或0.36%，成交1729.59億元。

滬深300指數報3895點，跌17點或0.44%；創業板指數報2075點，升6點或0.3%。

各板塊個別發展，有色金屬股升逾1%；石油、房地產、化工、鋼鐵、電力、煤炭股靠穩；金融股挫逾1%；水泥股偏軟。