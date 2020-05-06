中國財經

內地五一長假期後復市走軟，上證指數低開近1%。

上證指數開市報2831點，跌28點或0.99%；現報2841點，跌19點或0.67%。

深成指開市報10618點，跌103點或0.97%；現報10677點，跌44點或0.41%。

滬深300指數開市報3867點，跌45點或1.16%；創業板指數開市報2052點，跌17點或0.82%。

各板塊普遍下跌，金融、煤炭股跌逾1%；化工、電力、水泥、有色金屬、鋼鐵股偏軟；石油、房地產股靠穩。