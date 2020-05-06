即巿股評 港股直擊 中國財經

恒指5月開局瀉逾千點後，昨天僅彈254點，收報23868點，「五窮咒」仍然籠罩。A股「五一」長假期結束，今天復市估計也會失利，主要是受中美再起爭端拖累。

踏入5月，環球新冠肺炎疫情紓緩，多國逐步放寬限制措施，冀盡快推動經濟返回正軌。早在4月已「解封」的中國，內需數據漸見改善，惟外需受制疫情暫難恢復，同時面對「關稅戰」重臨的挑戰。

美國總統特朗普上周表明不排除向中國進口貨加徵1萬億美元關稅，以懲罰內地實驗室「洩毒」。雖然大多數分析認為又是口水戰，畢竟隱瞞疫情怎樣聯繫上關稅，相信只有特朗普才能自圓其說，但人民幣即時作出反應，離岸價(CNH)曾跌穿7.15，昨天「關稅戰」未見進一步消息，CNH始於7.1之上喘定。

中美第一階段貿易協議今年初正式簽署後，新冠肺炎隨即大爆發，協議執行上未引起廣泛關注；目前疫情緩和，環球醞釀「去中國化」，最主要還是特朗普為競選連任爭取籌碼，再把矛頭指向中國。今次會否像2018年般由加徵關稅引伸到更廣泛如科技及金融方面的中美博弈，可能性不容抹殺，皆因無論特朗普能不能守住總統寶座，華府針對中國的「國策」預期亦會延續。

人民幣走勢過往與中美貿易關係密切，2019年8月兩國爭拗最猛烈之際，人民幣失守「7算」，直到中美達成第一階段貿易協議也未能回復舊觀，繼續在「7算」水平上落。從實效看，內地確實借貶值抵消加徵關稅的部分影響。

然而，人民幣積弱不利中國經濟，官方多次強調期望滙率靠穩，惟能否如願將繫於三大因素。首先是美滙走勢，當疫情肆虐致金融市場最動盪時，美元流動性最佳，頓成避險唯一選擇，CNH在3月中曾低見7.1653，若強美元持續，必定打壓人民幣。

其次為「關稅戰」發展，儘管白宮暫無實質行動，但中美角力不會突然停止，據報美國聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)擬任命新成員，鋪路限制相關基金投資中資企業，間接證實去年9月時美國或準備打「金融戰」的傳聞。

第三，是內地宏觀經濟表現。人民銀行迄今並未如各國央行般大幅度減息，主要藉降準及微調公開市場操作利率等放水，而早前批出的專項債額度亦陸續發行，權衡經濟現實後，去槓桿似乎已無聲無息地擱置，惟此舉是否足以扭轉經濟放緩趨勢言之尚早，單是擺脫疫情陰霾也相當困難；一旦與美國關係再起波瀾，將使經濟百上加斤。

中美爭拗在「後疫情時代」預料加速激化，「維穩」人民幣難度大增，首個支持為2019年低位7.1965。短線來說，內地金融市場今天重啟，在岸人民幣(CNY)將反映「關稅戰」的衝擊，附【圖】所見，上證指數升跌與人民幣強弱同步，意味A股亦要受壓。

信報投資研究部

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