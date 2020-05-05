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中行傳承擔原油寶穿倉損失

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中國銀行(03988)旗下掛鈎境外原油期貨的產品「原油寶」，因未有及時平倉導致大批投資者慘蝕。內媒報道，中行原油寶的處理結果為1000萬元(人民幣‧下同)以下的小戶，有機會取回20%的保證金，1000萬元以上的大戶，需自行承擔全部保證金損失，至於穿倉的部分由中行自行承擔。

報道指出，1000萬元以下的小戶或可取回兩成本金，主因是合同中有低於20%強行平倉的條款。

據悉，中行原油寶客戶6萬餘人，損失保證金合共42億元，由於WTI原油期貨價格跌至負值，還倒欠中行保證金逾58億元。

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