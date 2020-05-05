中國財經

瑞銀財富管理投資總監辦公室發表報告，指儘管外圍不利因素持續，但需求釋放及更強的政策支持下，預期第二季中國經濟可望從首季的低谷逐漸恢復增長，並預期中國人民銀行年內將進一步下調存款準備金率(RRR)100至300基點，及下調中期借貸便利(MLF)利率10至40基點。

自2月以來，人行已降準150至200基點，向市場釋出9500億元流動性；而今年以來MLF利率累計下調30基點，降低企業融資成本。

瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，內地已宣布及提議的財政刺激措施規模，估計達到7至8萬億元(人民幣．下同)，相當於今年GDP的7至8%。

報告預期，基建投資將是推動固定資產投資於第二季增長的主要動力。首季特殊地方政府債券的發行規模高至1.08萬億元以支持基建項目，全年發行額度料達3萬億元，高於去年的2萬億元。

報告預期，消費必需品未來幾個月的表現將繼續向好，外貿則不大樂觀，短期內仍將面臨外部挑戰。發達經濟體自3月中起相繼實行封鎖，預計中國第二季出口將大幅萎縮。

瑞銀財富管理指出，消費的復甦情況不一，自3月下旬以來，房地產和汽車銷售均顯着反彈，但航空和旅遊業等將需更長的時間才能恢復。