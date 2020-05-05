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內地安邦保險出售美國酒店資產組合予南韓未來資產(Mirae Asset Management)的交易取消。

未來資產表示，由於安邦保險未能履行重要條款，包括未能及時披露和解除多項重要的產權負擔和負債，影響相關物業資產，故終止以58億美元(約452.4億港元)收購安邦於美國15家酒店資產組合的交易。

新冠疫情大流行重創酒店和旅遊業。各國的封鎖措施，導致遊客數量大幅減少，酒店價值隨之下跌。

安邦4月曾起訴未來資產未能在4月17日最後期限前完成交易。