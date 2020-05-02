熱門：

今日 17:35 時事脈搏 中國財經

赴新職數日 張家界旅遊集團前董事長墮橋亡

張家界旅遊集團前董事長戴名清，在調任新職數日墮橋身亡，終年53歲。

內媒報道指，戴名清凌晨在張家界市永定區官黎坪辦事處邢大公路高架橋墜落，暫時無證據是他殺，當局正調查事故原因。

報道引述消息人士指，事發前幾天，戴名清從張家界旅遊集團調至張家界市廣播電視大學任校長，同樣為正處級實職幹部。校內工作人員稱，戴名清「剛到任沒幾天，才上幾天班，調任令上周已送過來」。

據悉，目前沒有消息顯示紀委找他談過話或進行調查。

戴名清曾任張家界永定區委常委、區委政法委書記，張家界旅遊集團董事長。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads