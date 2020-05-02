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張家界旅遊集團前董事長戴名清，在調任新職數日後墮橋身亡，終年53歲。

內媒報道指，戴名清凌晨在張家界市永定區官黎坪辦事處邢大公路高架橋墜落，暫時無證據是他殺，當局正調查事故原因。

報道引述消息人士指，事發前幾天，戴名清從張家界旅遊集團調至張家界市廣播電視大學任校長，同樣為正處級實職幹部。校內工作人員稱，戴名清「剛到任沒幾天，才上幾天班，調任令上周已送過來」。

據悉，目前沒有消息顯示紀委找他談過話或進行調查。

戴名清曾任張家界永定區委常委、區委政法委書記，張家界旅遊集團董事長。