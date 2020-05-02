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美國威脅懲罰 人民日報:嚇不了中國



美國總統特朗普威脅可能向中國加徵關稅，以懲罰北京今年初處理新冠肺炎疫情做法不當。《人民日報》文章指出，美方荒唐的言辭嚇唬不了中國。

美教育部調查得州大學與武漢病毒研究所聯繫



美國教育部據報要求得克薩斯大學機構，提供其與武漢病毒研究所的往來文件，包括與石正麗、華為技術、中石油集團和Zoom創辦人袁征之間的關聯。另外，據Worldometers統計，全球新增9.31萬人確診新冠肺炎，累積增至339.71萬；死亡人數增至23.93萬。其中，美國新增3.48萬人確診，再多1868人不治。英國新增6201人確診，以及739人死亡。俄羅斯新增7933人確診，累積增至11.44萬。法國只新增168人確診，5月11日局部解封。巴西則新增6729人確診。新加坡增932人確診，累積逾1.71萬宗。印度確診病例累積至3.72萬宗，政府延長全國封鎖令兩周。

特朗普:瑞德西韋獲准緊急用於治療新冠病毒



特朗普稱，吉利德(Gilead)藥廠已獲FDA批予緊急使用權，其藥物瑞德西韋可用於治療新冠病毒。

道指收市挫逾600點 亞馬遜滑落超過7%



特朗普威脅懲罰中國，市場擔心貿易戰再起，道指5月首個交易日曾挫700點，收市仍跌622點或2.55%，標指回吐2.81%，納指滑落3.20%。蘋果及亞馬遜均看淡第二季表現，亞馬遜挫7.6%，蘋果反覆回軟1.61%。特斯拉瀉10.3%，因為行政總裁馬斯克在社交媒體貼文稱股價太高。埃克森美孚首季轉蝕6.1億美元，股價下滑7.17%；雪佛龍首季盈利按年升35.86%，股價仍跌2.78%。

外圍焦點簡訊

￭ ISM美國4月製造業指數報41.5，較預期佳。4月Markit製造業PMI終值降至36.1，連續第二個月陷收縮區。

￭ 達拉斯、聖路易斯及里士滿聯儲總裁分別促聯儲局推更多措施刺激經濟。

￭ 亞馬遜利用電商平台第三方賣家交易數據推銷自家產品，疑向國會虛假陳述，據報行政總裁貝索斯或被強制向國會作供。

￭ 美滙指數尾段倒升0.04%，報99.06；兌日圓跌0.27%；歐羅兌美元反彈0.25%，英鎊則跌0.79%。

￭ 紐約期金回升0.4%，每盎斯收報1700.9美元。

￭ 紐約期油攀升5%，每桶收報19.78美元，布蘭特期跌0.2%。

￭ 英國飛機引擎公司勞斯萊斯據報擬裁減8000個職位。

￭ 英國4月製造業PMI報32.6創新低，股市收跌2.34%。其他歐股市場因勞動節假期休市。

￭ 國家文旅部：五一長假期首日，全國接待國內遊客2319.7萬人次。

￭ 北韓朝中社：金正恩出席平壤磷肥廠竣工儀式，間接闢謠病危。

David Webb批評財庫局虛假陳述誤導立法會



David Webb發文批評，財經事務局4月17日在立法會財委會提交文件，以虛假和誤導性陳述誤導立法會，以證明有理由透過1375億元的「抗疫基金」，向股票行及經紀撥款。