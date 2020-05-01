中國財經

美國總統特朗普威脅可能向中國加徵關稅，作為懲罰後者在初期應對新冠肺炎疫情做法不當。《人民日報》發表文章指，針對美國某些人放言用各種手段懲罰中國，透露出無賴嘴臉，充滿了濃濃的敲詐乃至訛詐意味。

文章稱，這番荒唐的言辭，嚇唬不了中國，原因再簡單不過，這種說法既不符合情理，也不符合倫理，還不符合法理，恐怕他們自己也不太會相信能得逞。

文章指出，可以確定，一旦觸碰中國人民所能忍受的底限，特別是涉及國家主權和核心利益，中國是不會退讓半步，是不能容忍的，也完全有這個能力。