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匯金向光大集團轉讓約兩成光銀持股

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光大銀行(06818)在上交所公布，該行昨日收到光大集團書面通知，財政部同意光大集團向中央匯金增發股份，匯金公司將其持有的光大銀行102.51億股A股股份轉讓給光大集團，佔總股本的19.53%。

是次股權變更完成後，匯金公司將不再直接持有光大銀行股份，光大集團將直接持有光大銀行44.96%的股份。

在光大銀行的上述股權變更完成後，匯金公司控股參股的上市銀行將只有工商銀行(01398)、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)和建設銀行(00939)。

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