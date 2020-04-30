光大銀行(06818)在上交所公布，該行昨日收到光大集團書面通知，財政部同意光大集團向中央匯金增發股份，匯金公司將其持有的光大銀行102.51億股A股股份轉讓給光大集團，佔總股本的19.53%。
是次股權變更完成後，匯金公司將不再直接持有光大銀行股份，光大集團將直接持有光大銀行44.96%的股份。
在光大銀行的上述股權變更完成後，匯金公司控股參股的上市銀行將只有工商銀行(01398)、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)和建設銀行(00939)。
今日 18:11 中國財經
光大銀行(06818)在上交所公布，該行昨日收到光大集團書面通知，財政部同意光大集團向中央匯金增發股份，匯金公司將其持有的光大銀行102.51億股A股股份轉讓給光大集團，佔總股本的19.53%。
是次股權變更完成後，匯金公司將不再直接持有光大銀行股份，光大集團將直接持有光大銀行44.96%的股份。
在光大銀行的上述股權變更完成後，匯金公司控股參股的上市銀行將只有工商銀行(01398)、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)和建設銀行(00939)。
|下一篇：
|歐股中段個別走 觀望歐央行議息
|上一篇：
|截至下午5時 約1.9萬人次乘船往返中環長洲