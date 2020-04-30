即巿股評 港股直擊 中國財經

恒指於4月最後一個交易日初段漲近280點，高見24855點之後一度反覆倒跌26點，收報24643點，微升67點，相信是投資者不想持倉過長周末，以防外圍又起波瀾。內地將開始「五一」勞動節長假期，惟受新冠肺炎肆虐影響，肯定「今年不一樣」，消費潛力無法與往昔比較。

國務院去年底批准放假調休安排，2020年勞動節由5月1日至5日放假5天。內地民眾過去都會趁這個春節以外的長假出遊，有本土短線，也有境外長線，港澳自由行屬熱門目的地。附【圖】所見，自2014年起，「五一」檔期內地訪港遊客持續上升，2019年4天入境人次更接近100萬，按年勁增逾六成，主要受惠於廣深港高鐵香港段及港珠澳大橋開通。不過，今年內地客數字勢必斷崖式下跌。

新冠肺炎擴散至全世界，各國政府為了阻止病毒大規模傳播，除要求民眾保持足夠社交距離，也實行不同程度的「鎖國」或隔離檢疫等措施。儘管現在疫情略見緩和，惟據聯合國世界旅遊組織(UNWTO)最新報告，全球96%旅遊目的地已「封關」，其中90個完全謝絕旅客，另有44個針對特定人士(主要取決於入境者國籍及出行紀錄)關閉。中國外交部近日也鄭重提醒民眾暫勿出國旅行，今年「五一」內地人境外遊將大幅減少。

至於本港，國家移民管理局尚未恢復辦理赴港的團隊和個人旅遊簽注，加上來港須強制檢疫14天，勢令內地旅客卻步。香港旅遊業議會表示，自農曆新年開始已沒有內地團到港，預料今年將是該會2007年實施登記制度後，首次「零」內地團來港的「五一」。換句話說，2020年勞動節雖然連續5天假期，但對本港批發及零售界而言，不存在「黃金周」，客源基本上與平日沒分別。因此，過去借「五一」炒作的本地消費股份，尤其售賣奢侈品、金飾鐘錶、化妝品等板塊，沒可能有理想表現。

不過，對內地人來說，經過連月「封關」隔離，「五一」屬解封後首個長假期，消費市道或呈報復性反彈，估計具刺激整體經濟作用。

根據內地旅遊平台早前預測，是次長假期出遊人次會達9000萬，較清明假期內地旅遊總接待4300萬人次多逾一倍。由於出境、長途與跨省遊仍受到限制，今趟「五一」將集中本地遊和周邊遊，方式以自駕為主，避免乘搭傳染病毒風險高的飛機、高鐵等公交系統，故此「五一」對內地航空股的刺激，應遠不如低油價。相反，大型景點已安排分時段預約遊覽，加上部分商店和食肆藉派發優惠券招徠，個別內地旅遊、餐飲及消費等內需板塊或有一輪炒作。

信報投資研究部

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