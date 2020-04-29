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A股午後靠穩 水泥股升3%

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A股午後靠穩，上證指數現升7點。

上證指數現報2817點，升7點或0.28%，最高見2831點，升21點或0.77%，成交1844.55億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10509點，升8點或0.08%，高見10586點，升85點或0.81%，成交2544.88億元。

滬深300指數報3857點，升8點或0.22%；創業板指數報2030點，升不足1點。

各板塊個別發展，半新股升逾6%；水泥股升3%；金融股升逾1%；房地產、鋼鐵、有色金屬、煤炭、電力股靠穩；化工、石油股偏軟。

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