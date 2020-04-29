中國財經

內地股市開市偏軟，上證指數低開8點，考驗2800點關口。

上證指數開市報2801點，跌8點或0.31%；現報2804點，跌5點或0.2%。

深成指開市報10461點，跌40點或0.38%；現報10468點，跌32點或0.31%。

滬深300指數開市報3837點，跌11點或0.3%；創業板指數開市報2022點，跌8點或0.4%。

各板塊普遍走軟，房地產、化工、煤炭、鋼鐵、電力、金融、水泥股偏軟；半新股升逾1%；石油、有色金屬股靠穩。