中國財經

中國證監會就被捧為「中國星巴克」的內地連鎖咖啡店瑞幸咖啡(Luckin Coffee)財務造假事件回應，稱已就跨境監管合作事宜與美國證券交易委員會(SEC)溝通，美證交會作出積極回應。中證監願與包括美國在內的境外證券監管機構加強合作，共同打擊跨境違法違規行為，依法保護各國投資者合法權益。

中證監表示，該會一向對跨境監管合作持積極態度，支持境外證券監管機構查處其轄區內上市公司財務造假行為。在國際證監會組織(IOSCO)多邊備忘錄等合作框架下，中證監已向多家境外監管機構提供23家境外上市公司相關審計工作底稿，其中，向美證交會和美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)提供工作底稿的公司共14家。

在上市公司審計監管方面，中證監一貫高度重視通過加強對會計師事務所等資本市場看門人的監管執法，推動服務機構建立健全質量控制體系、提高執業質量，持續促進財務訊息披露質量的提升。與此同時，該會會積極推進與境外審計監管機構的合作。對於美國PCAOB要求入境檢查在PCAOB註冊的中國會計師事務所，雙方合作從未停止，一直在尋找一個各方都能接受的檢查方案。

中證監還稱，企業跨境上市有利於豐富當地資本市場投資選擇和提升投資收益，實踐證明是共贏的選擇。提升上市公司訊息披露質量是各國監管機構的共同職責，深化跨境監管執法合作符合全球投資者的共同利益。該會始終抱着敬畏市場、敬畏法治、敬畏風險、敬畏投資者的監管理念，願意與包括美國在內的境外證券監管機構加強合作，共同打擊跨境違法違規行為，依法保護各國投資者合法權益。

瑞幸咖啡昨日表示，目前正在積極配合市場監管部門對公司經營情況相關工作的了解，公司及全國門店運營正常。瑞幸本月初公告，去年第二季至第四季虛報銷售額約22億元人民幣。