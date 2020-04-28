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港滙觸及7.75 金管局再向市場注資逾百億元



港滙紐約尾市再觸發7.75兌一美元強方兌換保證，金管局入市承接美元沽盤，沽出106.72億港元。周三銀行體系總結餘將增至超過847億元。

世衞:疫情仍未受控 憂影響兒童疫苗注射



世衞總幹事譚德塞稱，多個地區新冠肺炎確診人數持續增加，反映疫情仍未受控，並憂慮影響兒童疫苗注射。據Worldometers統計，全球再多5.25萬人確診新冠肺炎，累積增至304.58萬；新增3463人不治，累積有21.03萬人死。其中，美國確診人數突破100萬，有超過5.62萬人死亡。俄羅斯單日新增確診6198人，累積至8.71萬，人數超越中國。

紐約期油收市挫近25% 曾穿12美元關

油商憂慮經濟受疫情拖累，波及石油需求，紐約6月期油曾跌29.89%，收市仍滑落24.56%，每桶收報12.78美元。

道指收市升逾350點 迪士尼MGM股價飆



環球疫情有緩和跡象，歐美逐步解封、重啟經濟，美股道指周一曾飆432點，收市仍升358點或1.51%，為連續第四個交易日造好。標指及納指分別有1.47%及1.11%進賬。MGM和郵輪集團Carnival皆漲約9%，迪士尼抽高4.8%；摩通和高盛分別攀升4.3%和3.6%。

外圍焦點簡訊

￭ 通用汽車(GM)宣布暫停派發季息及股份回購。

￭ 波音：5月3日或4日恢復南卡羅萊納州廠房生產787夢幻飛機。

￭ 美國參眾兩院5月4日復會，參議院擬尋求保障企業復工措施。

￭ 得州本月底結束居家禁令，餐廳與酒吧在內商戶5月1日恢復運作。

￭ 避險情緒回落，債價跌而孳息升，10年期美債息尾段彈5.1基點，報0.657厘。

￭ 美滙尾段跌0.32%，報100.06；美元回吐0.21%，報107.26日圓。

￭ 紐約6月期金收市滑落0.7%，每盎斯報1723.8美元。

￭ 路透：歐盟擬放寬銀行資本要求，以擁有更多股本向企業借貸。

￭ 歐洲Stoxx 600指數收升1.77%，銀行股揚3.2%。德國股市勁升3.13%。

￭ 朝中社：金正恩周一就南非國慶日向總統拉馬福薩致賀電。

￭ 螞蟻金服旗下網商銀行去年賺12.5億元人民幣。

￭ 路透：中國監管機構要求商業銀行停售或給投資者帶來無限損失的一系列理財產品。

萬科首季多賺逾11%



萬科企業(02202)公布，截至3月底止，首季盈利按年升11.49%，期內營業收入減少1.24%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24399點，較昨日恒指收市高水119點。

￭ ADR港股比例指數報24340，較港高60點。

￭ 裕元(00551)料首季按年轉虧約6000萬至7000萬美元。

￭ 北辰(00588)通過招拍掛以10.7億人民幣，競得寧波余姚市一幅住宅地。

￭ 碧桂園服務(06098)擬發可換股債券。