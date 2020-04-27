中國財經

國家統計局公布，3月全國規模以上工業企業實現利潤總額3706.6億元(人民幣‧下同)，按年大跌34.9%。

今年一季度實現利潤總額7814.5億元，按年下跌36.7%，跌幅比首兩月收窄1.6個百分點。

一季度，國有控股企業實現利潤2226.7億元，按年下跌45.5%；股份制企業實現利潤5970.4億元，下跌33%；外商及港澳台商投資企業實現利潤1671.5億元，下跌46.9%；私營企業實現利潤2344.8億元，下跌29.5%。

在41個工業大類行業中，2個行業利潤總額按年增加，39個行業減少。其中煙草製品業利潤增長28.5%；農副食品加工業增長11.2%；汽車製造業大跌80.2%；通用設備製造業下降39.9%；石油、煤炭及其他燃料加工業則盈轉虧。

國統局工業司副司長張衞華表示，隨着統籌疫情防控和經濟社會發展各項決策部署逐步落實落地，企業復工復產不斷加快，工業產品銷售開始回暖，3月份工業企業利潤降幅收窄。

張衞華稱，雖然3月份規模以上工業企業利潤狀況有所改善，但受市場需求尚未完全恢復、企業產品庫存上升較多、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業利潤降幅仍然較大，盈利形勢仍不容樂觀。下階段，在抓好常態化疫情防控的同時，抓實抓細各項促進經濟社會發展的政策措施，積極幫扶企業紓難解困，穩住經濟基本盤，促進工業經濟平穩運行。