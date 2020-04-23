中國財經

內地有投資者因紐約期油現負價格而炒燶，內媒引述多家公募基金消息報道，中國監管層暫緩半導體、5G、新能源車等早前大熱行業ETF產品的申報，並叫停流動性不佳的原油等大宗商品ETF，亦有機構遞交原油ETF申報遭退回。

公募基金人士透露，在調整中，5G、半導體、新能源等行業ETF的風險顯現，尤其是規模特別大時，申購贖回引發的衝擊和波動性會很大；監管層現對新產品提出一些硬性指標，新行業ETF產品，需要自由流通市值達到總流通市值的一定比例。

對於監管層暫緩ETF產品申報，有華南公募基金產品部負責人表示，原油ETF之前篩選了一批試點，上交所、深交所各選了2家；最近特別大熱的科創類、5G類的ETF仍受限制，可能是因為產品太多，同質化過於嚴重。另有北京公募基金產品人士亦指，該地區亦不收商品等大宗的材料，原油和上海金特事特辦。

消息人士稱，監管層對ETF新產品的申報提出了流動性的硬性指標，行業指數成分股的流通市值加在一起，要滿足整個市場流通市值的一定百分比；醫藥、5G、半導體ETF幾乎不可能滿足這個條件，原油ETF就更難以滿足。由於5G、電子行業ETF加劇市場的波動，監管層認為有一定風險，油氣ETF更是幾乎沒有流動性。

去年是中國ETF爆發的一年，新成立和新申購分別按年大增2.4倍和4.5倍。截至去年12月底，有256隻ETF成立，規模達5991億元人民幣，按年增長59%，規模擴張速度在第四季加快，單季上漲27%。