中國財經

上證指數早段反覆靠穩，現升3點，深成指升6點。

上證指數現報2847點，升3點或0.14%，最高見2853點，升9點或0.34%，成交1160.52億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10623點，升6點或0.06%，高見10667點，升49點或0.47%，成交1857.82億元。

滬深300指數報3845點，升6點或0.16%；創業板指數報2042點，跌1點或0.05%。

各板塊個別發展，石油股漲逾3%；化工、有色金屬、房地產股靠穩；水泥、煤炭、鋼鐵、電力、金融股偏軟。