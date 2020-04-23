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世衞:新冠肺炎疫情可能歷時長久



世衞總幹事譚德塞警告，新冠肺炎疫情在非洲與中南美洲有上升勢頭，抗疫工作或歷時長久，病毒將與人類長期共存，各國重啟空中交通務須審慎。

特朗普:美國開始重開經濟



美國總統特朗普在網上稱，多個州正安全地重啟經濟活動；財長努欽說，期待到夏末大部分地區獲重啟。不過，泰森食品稱，計劃無限期暫停本地最大豬肉工場。據Worldometers統計，全球新增逾7.8萬人確診，累積增至超過263.4萬；共有18.4萬人死；其中，美國合計逾4.7萬人不治，有超過84.8萬人確診。英國、法國、意大利和西班牙，分別新增763、544、437和435人死亡。

能源及科技股上漲 道指收市彈逾400點



國際油價周三強勁反彈，投資者情緒好轉，美股道指最多飆594點，收市仍升456點或1.99%。標指和納指分別漲2.29%和2.81%，科技和能源股板塊齊揚3.6%或以上；英特爾抽高6.6%，微軟和蘋果分別攀升3.3%和2.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 美鋁首季轉虧為盈賺8000萬美元。

￭ 美滙指數曾跌0.35%，尾段略回升0.1%，報100.36；美元兌歐羅升0.36%，但兌英鎊回落0.28%。

￭ 紐約期金升3%，每盎斯收報1738.3美元。

￭ 紐約6月期油一度飆40%，收市升19.1%；布蘭特期油美市曾漲逾11%，收市升幅縮至5.4%。

￭ 英國股市收市上揚2.3%，德、法股升逾1%。

￭ 歐盟領袖周四會議據報討論2萬億歐羅刺激經濟計劃。

￭ IMF官員：多國尋求從IMF新設的短期流動機制申請貸款，涉500億美元。

港滙續強 金管局入市再沽18億港元



港滙在紐約時段再觸發強方兌換保證，金管局沽出總值逾18億港元，銀行體系戶口結餘周五將升至667.95億港元。

中行原油寶產品完成5月合約到期處理



中行(03988)稱旗下原油寶產品由客戶自主進行交易決策，對於周一紐約5月期油結算價格，主要參與者仍將參考每桶負37.63美元結算價進行結算，中行已完成5月合約的到期處理。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23900點，較昨日恒指收市高水7點。

￭ ADR港股比例指數報23879，較港低13點。

￭ 新威工程(08616)周四掛牌，交易資料顯示，暗盤收報0.395元，較招股價升64.58%。

￭ 春立醫療(01858)考慮於上交所或深交所發行A股。

￭ 金沙(01928)母企拉斯維加斯金沙首季轉錄虧損5100萬美元。

￭ 普拉達(01913)撤回派發去年末期息建議，涉5117.6萬歐羅。

￭ 安東油田服務(03337)第一季新增訂單按年減少19.8%。

￭ 首創置業(02868)入股北京商務區項目兩成股權，涉不超過11.08億人民幣。