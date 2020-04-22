中國財經 即巿股評

新冠肺炎疫情持續影響英國脫歐談判進度，但上周四(4月16日)歐盟脫歐談判代表巴尼爾(Michel Barnier)和英國代表弗羅斯特(David Frost)同意再進行三輪談判。然而，弗羅斯特重申並不尋求進一步延長脫歐過渡期，增加了英國脫歐的不確定性。

除此之外，疫情蔓延亦持續影響投資者對英國的信心，早前英國首相約翰遜(Boris Johnson)亦宣告染病並曾住進深切治療部，英鎊/美元於上周二(4月14日)升至一個月新高1.2645後顯著回落，滙價於昨日(4月21日)曾跌至1.2244，創4月7日以來的兩周新低。

值得留意的是，近期英國經濟數據亦同樣疲弱，當中包括今日(4月22日)公布的3月生產物價指數以及國際勞工組織(ILO)公布的2月三個月失業率皆差於市埸預期，同樣不利英鎊走勢。未來投資者仍應多加注意疫情消息，以及脫歐談判的最新發展。

技術分析方面，英鎊/美元自3月下旬開始，日線圖RSI出現極嚴重的超賣訊號，當市場緊張情緒緩和之後，英鎊/美元開始出現明顯反彈，反彈幅度逾1000點。現時英鎊/美元正形成新的小型下降通道，但跌至日線圖的上升通道底部1.2250附近後有所企穩，目前反彈至1.2360附近水平。若滙價最終能企穩該上升通道底部並升穿1.2400水平，後市或有機會進一步上探1.2480、1.2570甚至是上升通道頂部1.2680水平；但若滙價跌穿1.2260支持水平，則需小心後市或會進一步回落至1.2130甚至1.2020附近區域。

交易策略方面，短期內待英鎊/美元回升至1.2760至1.2780區域沽出，下望1.2505，升穿1.2805止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供