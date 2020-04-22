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對於深圳房地產波動或與貼息經營貸款違規操作有關一事，銀保監新聞發言人肖遠企回應稱，會要求銀行一定要監控資金流向，確保資金運用在申請貸款的項目上，對於違規把貸款流入到房地產市場的行為，要堅決予以糾正。

肖遠企強調，貸款一定要按照申請貸款時的用途真實使用資金，不能夠挪用，如果是通過房產抵押申請的貸款，包括經營和按揭貸款，都必須要真實遵循申請時的資金用途。

近期深圳樓市暢旺，引發監管部門注意。中國人民銀行深圳中心支行日前下發通知，要求轄下商業銀行就今年以來新發放的房抵經營貸情況、借款人貸後新增房產的監測情況等展開自查，並上報可疑情況；該支行還聯合深圳銀保監局召集轄下各銀行行長召開座談會，要求各銀行的小微貸款及經營貸款資金不得進入樓市，須加強管理。

就內地銀行不良貸款情況，銀保監指出，內銀目前不良貸款率為2.04%，較年初升0.06個百分點；預計次季不良率還會上升，但幅度不會太大，風險也完全可控。

肖遠企表示，銀行業首季處置不良貸款4500多億元(人民幣．下同)，按年增加810億元；未來將逐漸拓寬處置的渠道和方式，既是為減少銀行的不良貸款，同時也為其提供新的貸款支持企業創造條件。

此前備受關注的包商銀行風險處置案件近期落幕，但市場對中小銀行的風險依舊頗為擔憂。銀保監副主席曹宇稱，包商銀行等機構風險處置和改革重組正有序推進。最近有關方面對中小銀行提供很多有利的條件，特別是像中小銀行的再貸款政策、定向降準政策等，包括銀保監也將對中小銀行實行差異化的監管政策，這些方面都將為中小銀行的改革重組創造有利的條件。