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今日 13:22 中國財經

內地首季原保費收入增長放緩至2.3%

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新冠疫情大流行，內地保險業發展面臨的不確定不穩定因素顯著增加，首季原保險保費收入1.67萬億元(人民幣．下同)，按年增長2.3%，但較去年同期增幅大跌13.6個百分點。

銀保監副主席黃洪表示，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行壓力加大，國內復工復產及經濟社會發展面臨新的困難和挑戰，保險業發展也不例外，面臨的不確定不穩定因素大幅增加，業務發展承受巨大壓力。

他指出，首季保險業原保險保費收入1.67萬億元，按年上升2.3%，增幅較2019年同期下降13.6個百分點。其中，財產險增幅下降7.7個百分點，人身險增幅下降15.22個百分點。

此外，公司經營波動加大，部分企業和個人收入減少，還款能力下降，違約率增加，經營成本亦預期上漲。全球資本市場波動加劇，保險投資收益不穩定性增強。

黃洪稱，疫情衝擊既給保險業帶來挑戰，也帶來有利因素，如各項穩定政策措施陸續出台，疫情對經濟社會發展的負面影響將逐步減弱。同時，社會風險意識、群眾保險意識提高，對保險功能作用的認識將進一步加深，保險保障需求將持續增長。新型消費形態培育壯大，釋放出新的保險需求，保險業將獲得更大的發展空間。

他強調，今年保險業雖然業務發展速度比去年同期增速明顯放緩，但是現金流狀況好轉，淨現金流入大增，流動性非常穩定，具備較好的抗衝擊能力。

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