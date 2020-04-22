中國財經

A股早段跌幅收窄，上證指數現跌2點。

上證指數現報2824點，跌2點或0.08%，最低見2808點，跌18點或0.66%，成交944.08億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10497點，跌9點或0.09%，低見10409點，跌97點或0.92%，成交1557.35億元。

滬深300指數報3804點，跌3點或0.08%；創業板指數報2018點，跌5點或0.28%。

各板塊個別發展，石油股挫逾1%；煤炭、鋼鐵、水泥、金融、有色金屬、房地產股偏軟；半新股漲近2%；化工、電力股靠穩。